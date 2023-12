Eli Iserbyt steekt de draak met eerste confrontatie tussen de Grote Drie in Antwerpen

Eli Iserbyt was vrijdag niet aanwezig in Mol voor het eerste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Zaterdag in Antwerpen is hij er wel bij.

Zaterdag staat in Antwerpen de eerste confrontatie tussen 'de Grote Drie' op het programma. Tom Pidcock komt dan Wout van Aert en Mathieu van der Poel uitdagen, die al in Mol al voor het eerst tegen elkaar reden. Van der Poel was in Mol duidelijk de sterkste, na een kwartier reed hij Van Aert al uit het wiel. Zaterdag komt Pidcock dus weer meedoen, het eerste van de vier confrontaties dit seizoen in het veld. Grapje Iserbyt Op sociale media delen heel wat accounts een overzicht van waar Van der Poel, Van Aert en Pidcock tegen elkaar rijden. Een fanclub van de Spanjaard Felipe Orts voegde daar de foto van hun renner aan toe. Eli Iserbyt deed gewoon mee en voegde ook zijn foto toe aan het overzicht. Hij noemde het prompt de Grote Vijf als grapje. Iserbyt verdedigt zaterdag zijn leidersplaats in de Wereldbeker, zijn voorsprong op de Nederlander Ronhaar is 47 punten. Hey @felipeorts15, see you saturday 😜 #g3 #g5 #4g #wifi https://t.co/wIz4Cp3ZzK pic.twitter.com/2efM5MFZIu — Eli Iserbyt (@IserbytEli) December 22, 2023