Wout van Aert start met klein mentaal voordeel in eerste duel tegen Mathieu van der Poel

In Mol staat straks het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld op het programma. En Van Aert lijkt een streepje voor te hebben.

Wout van Aert maakte twee weken geleden zijn rentree in het veld met een overwinning in Essen. Daarna vertrok hij op stage met zijn ploeg naar Spanje, maar nu is hij dus terug voor de drukke kerstperiode.

Mathieu van der Poel reed vorige week in Herentals zijn eerste cross en deed dat bijzonder overtuigend. De wereldkampioen liet de concurrentie al na drie minuten achter en won met veel overmacht.

4-2 voor Van Aert

Naar de waardeverhoudingen tussen de Grote Twee is het wel gissen. Van der Poel heeft de voorbije twee maanden al veel getraind in Spanje, terwijl de focus van Van Aert dit jaar niet op het veldrijden ligt.

Maar in Mol krijgt Van Aert wel een parcours dat hem ligt. Hij was al vier keer de beste in Mol, vorig jaar zette Van Aert Van der Poel nog bijna op een minuut. De wereldkampioen won al twee keer in Mol.

Van Aert start dus met een klein mentaal voordeel in Mol, maar zal wellicht van goede huize moeten zijn om wereldkampioen Van der Poel een uur lang het vuur aan de schenen te leggen.