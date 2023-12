Tom Dumoulin vertelt of Mathieu van der Poel de Giro d'Italia kan winnen

In 2017 won Tom Dumoulin de Ronde van Italië. In Nederland kijken ze hard uit naar een nieuwe rondewinnaar.

Tom Dumoulin is al eventjes gestopt met koersen. Hij is nu aan de slag als analist voor de Nederlandse openbare omroep NOS.

Een totaal ander gevoel, om weer aan de andere kant te staan. “Weer een beetje als een kleine jongen, het gevoel dat je hebt als je zelf langs de kant staat, zoals vroeger”, klinkt het bij de Nederlander in Het Nieuwsblad.

“Ik was als kind niet zo geïnteresseerd in wielrennen, maar als we gingen kijken naar de Amstel Gold Race, dan maakte dat toch wel indruk. En dat stukje indruk, dat heb ik nog steeds als ik daar in Frankrijk ben. Dat vind ik dan toch wel gaaf en bijzonder.”

Met Mathieu van der Poel in topvorm de laatste jaren wordt in Nederland al gedroomd van een nieuwe Nederlandse eindwinnaar in de Giro.

“We hebben wereldtop in Nederland. Mathieu van der Poel is absolute klasse, Dylan van Baarle doet het heel goed en Wout Poels niet te vergeten. Niets te klagen dus, maar voor specifiek het grote rondewerk, zie ik nog even geen nieuwe Giro-winnaar rondrijden. Wie weet wat er nog komt.”