Cian Uijtdebroeks kan het niet laten en gooit straffe ambitie op tafel

Cian Uijtdebroeks voelt zich duidelijk als een vis in het water bij Jumbo Visma. De ambities druipen er gewoon van af.

Uijtdebroeks hoopt de komende jaren bij Jumbo Visma de nodige ervaring op te doen om door te groeien tot een ronderenner die kan meedingen naar een goed klassement.

In 2024 zal hij bij zijn nieuwe werkgever de Giro d’Italia rijden, waar hij ook het gezelschap krijgt van zijn landgenoot Wout van Aert.

En Uijtdebroeks zou Uijtdebroeks niet zijn als hij de lat niet meteen zeer hoog zou leggen voor zichzelf, binnen het teamprincipe van Jumbo Visma.

“Het zou leuk zijn als ik nog flink kan verbeteren. Ik ga naar de Giro met het idee om met de ploeg veel ritten te winnen, maar aan de andere kant wil ik naar de Giro gaan met het idee om zo hoog mogelijk te eindigen”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

“Is dat negende of vierde, dat maakt niet uit. We moeten er alles gaan uithalen en zo stap voor stap beter worden, ik ben nog altijd pas twintig jaar. Het is een kwestie van veel proberen en die fouten maken, zodat we ze binnen drie à vier jaar niet meer maken.”