Tom Pidcock alweer geveld door ziekte, maar gebruikt wel heel opvallend wondermiddel

Tom Pidcock neemt het straks in Hulst weer op tegen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Maar de Brit voelde zich vrijdag ook wat ziek.

Het zat Tom Pidcock nog niet mee tijdens het veldritseizoen. Voor de Wereldbeker van Antwerpen op 22 december was de Brit een week ziek waardoor hij niet kon trainen. Maar toch kon hij donderdag in Diegem tweede worden.

Vrijdag sloeg Pidcock Loenhout over en nam een snipperdag, iets wat hij duidelijk nodig had. "Gisteren voelde ik me niet zo goed, ik dacht dat ik weer ziek aan het worden was", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Maar daar vond de Brit wel een opvallende oplossing. "Ik had wat keelpijn, maar heb veel knoflook gegeten! Vandaag voel ik me al beter", verklaarde de Brit.

Wereldbeker Hulst

Of dat genoeg zal zijn om Van der Poel en Van Aert het vuur aan de schenen te leggen, valt af te wachten. Pidcock moet in Hulst alweer vanop de derde startrij beginnen, hij moet van bij de start dus weer aan een inhaalrace beginnen.