Op weg naar een 14 op 14? Dit zegt alles over het klasseverschil tussen Mathieu van der Poel en de rest

Mathieu van der Poel is waanzinnig sterk bezig in het veldrijden. Momenteel zit hij al aan 10 overwinningen uit evenveel wedstrijden. Komt er een 14 op 14 aan? Niemand lijkt hem iets in de weg te kunnen steken. En de cijfers zijn fenomenaal.

Wie twijfelt er nog aan dat Mathieu van der Poel binnen een maandje een volgende wereldtitel mag vieren en nog een jaartje langer in de wereldkampioenentrui mag rijden? Bijna tot helemaal niemand. Wat MvdP de laatste maanden laat zien is van een ongeziene klasse.

Zijn rugproblemen zijn helemaal achter de rug en dat was er in het wegseizoen al aan te zien, maar nu dus ook in het veldrijden. Met Wout van Aert die in 2024 mikt op andere doelen, is er eigenlijk zelfs geen echte tegenstand die naam waardig voor van der Poel.

Meer nog: verschillende concurrenten geven in hun interviews voor de start van de race al aan dat ze rijden voor de tweede plaats. Ondertussen bewijzen de statistieken dat er inderdaad haast niets aan de Nederlander te doen is.

Eli Iserbyt is zelfs nog niet helemaal uitgeschakeld voor de X2O-trofee, ondanks twee races waarin hij niet reed. Enkel en alleen omdat Mathieu van der Poel de rest van de concurrenten op zo'n verre afstand reed dat de 10 (2x5) minuten die Iserbyt aangesmeerd kreeg, niet eens zo'n probleem lijkt.

Ongeziene verschillen tussen van der Poel en de concurrentie

Volgen nog op het programma van de alleswinnaar: Benidorm (21/1), Hamme (27/1), Hoogerheide (28/1) en uiteraard het WK in Tabor (4/2). Het Nederlands kampioenschap laat hij aan de anderen, want momenteel is hij op stage in Spanje.

In de eerste tien races die hij dit seizoen reed, wist hij dus al 10 op 10 te pakken. En dit ook vaak met een grote tot vrij grote voorsprong op de concurrentie. We lijsten de cijfers van de tien races graag even voor u op, om het nóg duidelijker te maken - en dan hield hij de laatste ronde vaak nog in:

Baal 1 minuut 55 seconden op van Aert Koksijde 1 minuut 20 seconden op Ronhaar Mol 1 minuut 17 seconden op van Aert Diegem 49 seconden op Pidcock Loenhout 39 seconden op Vermeersch Gavere 36 seconden op van Aert Antwerpen 29 seconden op van Aert Herentals 28 seconden op Pidcock Zonhoven 20 seconden op Nieuwenhuis Hulst 12 seconden op Nieuwenhuis

Als we dat allemaal samentellen, dan komen we uit op liefst 485 seconden verschil over tien races. Gemiddeld genomen heeft hij dus met 48,5 seconden verschil weten te winnen, geen enkele keer moest hij het doen uitlopen op een sprint.

De hegemonie is totaal. Enkel pech, ziekte of andere extrasportieve redenen lijken MvdP van een perfecte 14 op 14 te houden. En als je hem zou uitdagen om het gemiddeld verschil naar de minuut te krijgen, dan steekt hij misschien zelfs een tandje bij ...