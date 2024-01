Soudal Quick-Step hakt stevige knoop door wat Julian Alaphilippe betreft

Julian Alaphilippe begint straks aan zijn laatste jaar bij Soudal Quick-Step. En daarin zal de Fransman een ander programma rijden dan normaal.

Het seizoen van Julian Alaphilippe start volgende week dinsdag al in Australië met de Tour Down Under. Die rittenkoers rijdt hij voor het eerst sinds 2014, toen zijn eerste profjaar bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Daarna mikt Alaphilippe opnieuw op het voorjaar met onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen op zijn programma.

Debuut in Giro d'Italia

In mei verschijnt Alaphilippe dan voor het eerst aan de start in de Giro, terwijl hij de Tour overslaat. "Het is geen niet-selectie en het is ook helemaal geen straf. De Giro rijden zit al een tijdje in mijn hoofd", zegt hij bij L'Equipe.

Alaphilippe zal Remco Evenepoel dus niet bijstaan in zijn eerste Tour de France. De Franse ex-wereldkampioen was bij de Vuelta-winst van Evenepoel in 2022 nochtans een belangrijke schakel in de eerste week.

"Het is uiteraard gek om de Tour te missen, maar ik ben tevreden met mijn doelstellingen en daarbij een mogelijke deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Het is een overvol seizoen en dus moet je keuzes maken en je daaraan houden", zegt de Fransman nog.

Met Alaphilippe aan de start wordt het lijstje met debutanten in de Giro stilaan indrukwekkend. Want ook Wout van Aert en Tadej Pogacar hebben al officieel bevestigd dat ze de Italiaanse grote ronde voor het eerst zullen rijden.