Laura Verdonschot heeft nog altijd spijt van die ene dag: "Een gemiste kans"

Laura Verdonschot pakte al vier keer een medaille op een Belgisch kampioenschap, maar winnen lukte nog niet. Dit jaar hoopt ze daar verandering in te brengen.

Sinds december is Laura Verdonschot bijna niet weg te slaan uit de top tien, enkel in Flamanville en Hulst was dat niet het geval. En Verdonschot is in vorm, in haar laatste zes crossen was ze telkens beste Belgische.

Verdonschot lijkt dit jaar dus kans te maken op een eerste Belgische titel. Als er iemand Cant zaterdag van een vijftiende titel kan houden. "Dan verdien ik dat", lacht Laura Verdonschot bij Het Nieuwsblad. En anders gunt ze het Cant ook wel.

BK in Oostende

Maar zeven jaar geleden had het al eens prijs kunnen zijn voor Verdonschot. Als belofte legde in 2017 Sanne Cant het vuur aan de schenen in het zand van Oostende. Ze moest toen tevreden zijn met zilver.

"In Oostende voelde ik mij de betere. Ik viel maar kwam toch nog terug tot op het wiel van Sanne. Alleen wist zij waar ze in de finale moest toeslaan. Een gemiste kans."

Het respect van Verdonschot voor Cant is groot, vooral omdat ze daarna drie keer op rij wereldkampioene werd. Ze vond het dan ook geen schande om toen van haar te verliezen. "Maar nu is het echt wel het moment om haar te onttronen."