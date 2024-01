De 15de en laatste Belgische titel? Sanne Cant geeft meer duidelijkheid over haar toekomst

Sanne Cant heeft na een bijzonder spannend Belgisch kampioenschap haar 15de Belgische titel op rij gepakt. Ze heeft ook meer duidelijkheid gegeven over haar toekomst.

Halfweg cross leek Sanne Cant al op weg naar haar 15de Belgische titel op rij, maar na een val zag ze een voorsprong van meer dan tien seconden wegsmelten. Verdonschot kwam opnieuw aansluiten.

"Ik heb er zeker van genoten hier, maar ik baalde van die tuimelperte', zei Cant uit in het flashinterview. "Ik had een mooie voorsprong en kon mijn wedstrijd rijden, maar toen lag ik daar ineens. Daardoor werd het weer spannend."

Maar wat gebeurde er dan precies? "Ik kwam in een diep spoor terecht en wilde naar rechts, maar schoot eruit en bleef met mijn shifter aan een paaltje hangen. Toen vloog ik zelf over de omheining heen en duurde het wel een tijdje voordat ik er weer inkwam."

Uiteindelijk kon Cant in het slot toch nog afrekenen met Verdonschot, door op het goede moment op kop te komen. Op de aankomststrook kwam Verdonschot er niet meer over, waardoor Cant haar 15de Belgische titel op rij pakte.

Laatste Belgisch kampioenschap?

Voor de start kondigde Cant al aan dat dit wellicht haar laatste Belgisch kampioenschap zou zijn. Maar hoe zit dat nu precies? "In mijn hoofd is het de laatste. Ik denk eind volgend seizoen te stoppen en naar mijn gevoel is het einde gekomen."

"Volgend jaar kan ik het BK meedoen, maar dan hang ik een maand later de fiets aan de haak... dat vind ik zonde, dus in dat opzicht zou dit mijn laatste zijn. Vijftien is mooi en het is beter te onthouden dan zestien, dus het is oké", lachte Cant nog.