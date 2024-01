Sanne Cant kondigt emotioneel nieuws aan voor het Belgisch kampioenschap veldrijden

Sanne Cant (33) staat straks als een van de favorieten aan de start van het BK veldrijden. Ze kan er haar 15de titel op rij pakken.

De grote vraag van de eerste dag van het Belgisch kampioenschap veldrijden in Meulebeke is of Sanne Cant voor de 15de keer op rij de tricolore kan pakken. Daarmee zou ze het record van de Amerikaanse Katie Compton evenaren.

Cant krijgt dit jaar meer concurrentie dan ooit met Laura Verdonschot en Marion Norbert-Riberolle. Verdonschot eindigde de afgelopen crossen steevast als eerste Belgische, maar dat was vooral in zandcrossen.

Laatste Belgisch kampioenschap?

Net voor het BK had Cant ook nog emotioneel nieuws. "Ik vandaag alleen het plan om te genieten. Ik sta waarschijnlijk voor de laatste keer aan de start van het Belgisch kampioenschap", zei ze bij Sporza.

Met dit jaar erbij komt de teller van Cant op 17 deelnames aan het BK voor elite dames. En tot nu toe pakte ze dus 14 keer die Belgische trui, daar kan nog een 15de en laatste titel bij komen.