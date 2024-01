Van der Poel niet zegezeker op het WK? Ex-wereldkampioenen zien enkele gevaren opduiken

Mathieu van der Poel is dit seizoen nog ongeslagen in het veld, niets lijkt hem in de weg te staan van een zesde wereldtitel. Maar enkele ex-wereldkampioenen zien toch nog mogelijkheden voor een andere winnaar.

De tien op tien van Van der Poel wordt wellicht veertien op veertien, met als afsluiter het WK in Tabor. Zonder Van Aert aan de start lijkt niemand eraan te twijfelen dat Van der Poel straks opnieuw wereldkampioen wordt. De rest maakt zich nu dus al op voor het zilver en het brons in Tsjechië. Maar ex-wereldkampioenen Niels Albert en Richard Groenendaal wijzen er toch op dat de regenboogtrui pakken niet onmogelijk is voor wie niet Van der Poel heet. WK veldrijden Tabor "Als Mathieu ziek wordt en hij is niet in Tabor, wie gaat er dan winnen?", stelt Groenendaal bij Lambert & Albert. Niels Albert zelf waarschuwt dan weer voor gevaar op het parcours van Tabor zelf. "De start in Tabor is vrij verraderlijk. Je komt aan hoge snelheid, licht bergaf, het veld ingedraaid. Daarna liggen er een paar haakse bochten in. Als iemand van de tweede of derde rij onderdoor geschoten komt en de derailleur van Van der Poel breekt af, dan is het ook gedaan." "Er kan altijd iets gebeuren waardoor Van der Poel niet meer meedoet. Plots moeten degenen waarvan je het dan niet verwacht het dan gaan doen. Dat is iets wat kan meespelen, het moet altijd gereden worden."





