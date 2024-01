Michel Wuyts heeft een heel slecht gevoel voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel rijdt dit jaar voor het eerst de Tour de France. Michel Wuyts heeft er alvast geen goed gevoel bij.

Remco Evenepoel kreeg van Patrick Lefevere Mikel Landa als rechterhand voor de Tour de France, maar de Spanjaard heeft een heel wispelturige reputatie. Michel Wuyts is niet overtuigd dat dit de goede keuze is om onze landgenoot bij te staan in de grootste uitdaging van zijn carrière.

“Ondanks een late vijfde plaats in de Vuelta zijn de snedigheid en de hoop lang weg. Lefeveres jaarlijkse 'risicootje' kan zich uitleven in zijn echte bestemming: het met overgave dienen, van Evenepoel in het bijzonder”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Wuyts denkt niet men bij Soudal-QuickStep in staat zal zijn om Landa onder controle te houden. “Zegt Landa nu in Het Nieuwblad: 'Ik zie hoe Remco zichzelf onder druk zet. Soms moet je ook kunnen loslaten. Ik zal hem daarbij helpen.' Slik. Waarom word ik bij de woorden van de meester-loslater bepaald onrustig? Kan iemand die bevrijde Landa strak aan de teugels houden?”