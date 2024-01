Ex-wereldkampioen Bettini slaat luide noodkreet: "Er is een probleem"

Paolo Bettini was één van de laatste Italiaanse wereldkampioenen wielrennen. De ex-wereldkampioen zit vooral een probleem in het huidige Italiaanse wielrennen.

In 2006 en 2007 pakte Paolo Bettini twee keer op rij de wereldtitel wielrennen. Zijn landgenoot Alessandro Ballan voegde daar in 2008 nog een derde Italiaanse wereldtitel op rij aan toe. Maar sindsdien is het wachten.

Aan de top van het huidige wielrennen is er ook geen Italiaan te vinden. Sonny Colbrelli won in 2021 nog Parijs-Roubaix, maar moest een paar maanden later afscheid nemen na een hartaanval in de Ronde van Catalonië.

Italiaans probleem

De eerste Italiaan op de UCI-ranking staat op 15, met Filippo Ganna. Andrea Bagioli is op de 34e plaats de 2e Italiaan. "Het Italiaanse wielrennen heeft een probleem", zegt Bettini bij Sporza. En hij heeft daar ook een verklaring voor.

"We hebben geen ploeg van WorldTour-niveau meer en dat zorgt ervoor dat het voor jonge renners moeilijk is om door te stromen naar het hoogste niveau", zegt de ex-wereldkampioen nog.

Maar hij ziet ook een positief signaal. "De Tour de France begint dit jaar in Firenze, dus dat is dan weer wel goed nieuws voor het Italiaanse wielrennen."