Niels Albert heeft heel logische verklaring voor sterke bezetting van Wereldbeker in Benidorm

De Wereldbeker in Benidorm wordt een topcross, want alle toppers staan er aan de start. Wordt het WK dit jaar dan in Benidorm gereden in plaats van in Tabor?

Bij de mannen komen onder meer Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en Lars van der Haar aan de start. Bij de vrouwen maken Fem van Empel, Puck Pieterse, Ceylin Alvarado, Lucinda Brand, Laura Verdonschot, Sanne Cant, Annemarie Worst en Inge van der Heijden hun opwachting. Shirin van Anrooij ontbreekt door een blessure. Startgeld Van Aert en Van der Poel In tegenstelling tot op het WK in Tabor over ruim twee weken, staan dus alle toppers aan de start in Benidorm. "Door omstandigheden, denk ik", stelt Niels Albert bij Lambert & Albert. "We zitten daar op een locatie waar heel veel ploegen al aanwezig zijn." Bijna alle wielerploegen zijn namelijk in Spanje om het wegseizoen voor te bereiden. "En voor sommige renners zal daar waarschijnlijk ook wel een vergoeding tegenover staan", lijkt Albert te verwijzen naar Van Aert en Van der Poel. "Daar moeten we ook niet over zeveren."