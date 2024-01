Geduld is een mooie deugd: Zolang heeft Remco Evenepoel nog om de Tour te winnen

Remco Evenepoel rijdt deze zomer voor het eerst de Tour de France. De verwachtingen bij het grote publiek zijn bijzonder groot.

Wat kan Remco Evenepoel dit seizoen allemaal laten zien? Het ziet er naar uit dat 2024 wel eens het beste jaar uit zijn carrière zal worden, want de verwachtingen zijn toch bijzonder groot. Bij het publiek, maar ook bij de renner en Soudal-QuickStep.

“Over enkele weken begint hij in de Algarve aan zijn seizoen en daar wil hij winnen. Parijs-Nice en Luik-Bastenaken-Luik: hetzelfde verhaal. Het Baskenland en de Dauphiné: idem”, zegt Dirk De Wolf op Sporza.

Maar het grote doel dit jaar is uiteraard de Tour de France. Evenepoel sprak zelf enkel van een rit winnen tijdens de ploegvoorstelling, maar Patrick Lefevere mikte toch op het podium. Al is de vraag of dat realistisch is.

“Ook in de Tour zal hij dus willen winnen. Hopelijk pakt hij een etappe en begint hij met de top 5. Dan zullen we zeggen dat hij al heel ver staat, maar nog niet waar we hem verwachten”, gaat De Wolf verder.

Volgens hem heeft onze landgenoot nog wat tijd nodig om daar te geraken. De Wolf plakt er zelfs een termijn op. “Laat hem daar nog maar 2 à 3 jaar in groeien. Een Belgische Tour-winnaar is van 1976 geleden, hé. Toen ben ik wielrenner geworden.”