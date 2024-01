Sven Vanthourenhout zegt wie de kopman wordt op het WK veldrijden

Begin februari wordt het WK veldrijden gereden. Het is uitkijken wie de grote man wordt binnen de Belgische ploeg.

Rijden voor de tweede plaats. Dat lijkt wel de missie van alles en iedereen op het WK veldrijden. Dat Mathieu van der Poel zijn wereldtitel zal verlengen, daar lijkt niemand aan te twijfelen. Zelfs al kon hij in Benidorm geen elf op elf pakken.

Rest alleen nog de grote vraag wie de absolute kopman binnen de Belgische ploeg wordt, om een gooi te doen naar het zilver dan maar. Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout zullen er niet één, maar drie kopmannen zijn in Tabor.

“Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout kwamen het dichtst bij Van der Poel in de buurt”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Eli is aan een ijzersterk seizoen bezig. Michael toonde in flitsen dat hij een heel hoog niveau kan halen.”

Geen twee zonder drie voor de bondscoach. “En Thibau Nys mogen we zeker niet vergeten. Als hij goed is, kan hij meedoen om te winnen. Is hij dat niet, kan hij net zo goed tiende of twaalfde eindigen.”