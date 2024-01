Topfavoriet is ook bij beloften geen Belg: "Zelf groeien naar WK"

Op het WK veldrijden in Tabor is Mathieu van der Poel de topfavoriet. Ook bij de beloften wordt geen Belg naar voren geschoven als grote kandidaat.

De Belgische beloften beschikken over een sterk team, maar toch is ook in Tabor de topfavoriet in die categorie een Nederlander. Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout is Tibor Del Grosso de man die je naar voren moet schuiven om de wereldtitel te pakken.

“Een heel sterke coureur”, zegt Vanthourenhout aan Het Laatste Nieuws. “En sinds hij bij Alpecin-Deceuninck rijdt, zie je hem nog meer stappen zetten. Wij moeten daar een collectief blok tegenover stellen. Ik stel met plezier vast dat onze jongens groeien richting het WK.”

Emiel Verstrynge lijkt de Belgische topkandidaat. Hij werd al Belgisch en Europees kampioen bij de beloften en kan een gooi doen naar de wereldtitel.

“Ik vind het niet slecht dat Emiel in zijn eigen categorie is gebleven. Het is een trend om sneller de stap naar de elite te zetten, maar door in je eigen categorie te blijven leer je een finale rijden en kan je leren koersen te winnen. Ik vind dat heel nuttige ervaring.”