Veldrijder neemt drastische beslissing na WK-selectie van bondscoach Vanthourenhout

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte maandag zijn selectie bekend voor het WK veldrijden in Tabor. Lander Loockx is er niet bij en hij neemt nu een beslissing over zijn seizoen.

Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure, Niels Vandeputte, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Witse Meeussen, Jens Adams, Toon Vandebosch. Dat zijn de negen crossers die naar het WK veldrijden in Tabor gaan. Lander Loockx, die sinds oktober bij TDT-Uniber rijdt, is er dus niet bij. "Ik had eerst niet gedacht dat ik in aanmerking zou komen voor een WK-selectie, daarom zou ik half januari al stoppen met crossen", zei Loockx onlangs bij Wielerflits. Einde seizoen voor Loockx Hij was er dan ook van overtuigd dat hij kans maakte op een WK-selectie, op het BK eindigde Loockx nog tiende. Maar bondscoach Vanthourenhout koos voor Meeussen als negende en laatste renner. Loockx houdt het nu dan ook voor bekeken. "Zonnebeke was voor mij de laatste wedstrijd van dit veldritseizoen", zegt hij via Instagram. "Ik kan terugkijken op een goed seizoen met mooie resultaten, maar de kers op de taart ontbreekt." "Het is nu tijd om de batterijen op te laden. Ik kijk uit naar nieuwe avonturen met TDT-Unibet. Ik wil iedereen bedanken voor de steun tijdens het veldritseizoen!"