Analyse Er zit niets anders op: Belgen moeten "zielige tactieken" toepassen op het WK veldrijden

Over iets meer dan een week wordt in het Tsjechische Tabor voor de wereldtitel veldrijden gestreden. Maar kunnen de Belgen Mathieu van de Poel wel iets in de weg leggen?

Zonder Wout van Aert of Tom Pidcock aan de start lijkt niemand Mathieu van der Poel in Tabor van zijn zesde wereldtitel veldrijden te kunnen houden. De Nederlander zou zo op één titel van het record van Erik De Vlaeminck komen. Bij de Belgen zijn er met Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Thibau Nys wel enkele medaillekandidaten. Maar iemand die Mathieu van der Poel van de wereldtitel kan houden, hebben de Belgen niet. Kunnen de Belgen dan iets doen om Van der Poel van de regenboogtrui te houden? José De Cauwer raadde hen aan om geen "zielige tactieken" te gebruiken en Van der Poel treiteren of in de weg gaan rijden. Belgen kunnen niet anders op WK veldrijden Al is het maar de vraag of de Belgen wel iets anders kunnen doen? In de eerste ronde een gat laten vallen zodat bijvoorbeeld Iserbyt of Vanthourenhout wat voorsprong kunnen nemen, lijkt wel hun enige tactiek te zijn. Van der Poel zal op het WK namelijk niet wachten en zo snel mogelijk willen wegrijden. En dan lijkt niemand in staat om de Nederlander te kunnen volgen. Hem daarna nog terughalen lijkt gezien zijn uitzonderlijke vorm gewoon onmogelijk. Als de Belgen dus een kans willen maken op de wereldtitel, zit er niets anders op dan Van der Poel te "treiteren en er kinderachtig tussen rijden", zoals De Cauwer het noemt. Of zilver zal na een paar minuten al het hoogst haalbare zijn.