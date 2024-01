Nieuw Belgisch talent in grote rondes mede dankzij Remco Evenepoel: "Daar ga ik op voortbouwen"

Lennert Van Eetvelt (22) zal zich dit jaar meer focussen op eindklassementen. Die klik maakte hij vorig jaar in de Vuelta, mede dankzij Remco Evenepoel.

Het eerste profjaar van Lennert Van Eetvelt ging wat op en neer, maar hij zette wel mooie resultaten neer. Hij won de Alpes Isères Tour en stond op het podium in de Classic Alpes-Maritimes. In de Ronde van Zwitserland kampte hij dan met ziekte.

Maar in de Sibiu Tour pakte Van Eetvelt wel uit met ritwinst en een tweede plaats in het eindklassement. "Ik heb me kunnen laten zien in wedstrijden van World Tour-niveau en ik heb in kleinere koersen meegedaan voor de prijzen. Dat was vooraf de doelstelling", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van Eetvelt naar de Vuelta

Maar vooral in de Vuelta presteerde Van Eetvelt goed. Hij eindigde drie keer in de top tien in een rit, waarvan een vierde plaats in de voorlaatste rit. Daar was hij op pad met Remco Evenepoel en ritwinnaar Wout Poels

"Ik kreeg er de bevestiging dat ik een koers van drie weken aankan. Daar ga ik op voortbouwen", zegt Van Eetvelt. Daarom wil hij van grote rondes nu zijn doel maken en trainde hij deze winter veel op lange klimmen en minder explosiviteit.

De Vuelta wordt dit jaar opnieuw een doel, waar hij zelf voor ritwinst wil gaan. "Pas als ik mezelf kan bewijzen in kortere rittenwedstrijden van een hoog niveau, ga ik beslissen of een klassement dit jaar al kan in de Vuelta."