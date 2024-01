Eentje van de grote drie in de cross heeft grootse plannen en wil ... de Tour de France winnen

Niet enkel Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben grootse plannen voor de toekomst. Dat is ook het geval voor Tom Pidcock. Diens grote plan is nog steeds onaangeroerd. En het heeft te maken met de Tour de France.

Deze crosswinter is er eentje waarbij vooral Mathieu van der Poel indruk maakt, deels ook omdat zowel Tom Pidcock als Wout van Aert andere doelen hebben gesteld en dus iets minder maniakaal hebben gepiekt op deze winter.

Het WK in Tabor zal zo ook meer dan waarschijnlijk een prooi worden voor Mathieu van der Poel, maar bij Pidcock zijn de doelen onverminderd dezelfde gebleven. Dit jaar gaat hij de Ronde van het Baskenland rijden en dan de Ardennenklassiekers.

Doel blijft hetzelfde voor Pidcock

"Die rittenkoers moet ook zijn ontwikkeling als ronderenner bevorderen. Op zijn 25ste zal Tom twee soorten programma’s hebben gereden, met bijna alleen maar topwedstrijden. In het moderne wielrennen mag je niet echt experimenteren, maar anderzijds mag hij als multidisciplinair renner de verschillende terreinen aftasten", aldus coach Kurt Bogaerts in Het Nieuwsblad.

Na een 16e en een 13e plaats in de Tour de France wil Pidcock ook dit jaar stappen zetten. "De tijd speelt alleen maar in zijn voordeel. Froome was 28 toen hij een eerste keer won. Wiggins en Thomas waren allebei 32 jaar. Scoren op korte termijn in de klassiekers en progressief verbeteren in de Tour: dat is ons doel met Tom.”