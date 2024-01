Krijgt Mathieu van der Poel de wereldtitel veldrijden cadeau? Niels Albert onthult zijn denkwijze

Dat Mathieu van der Poel topfavoriet is voor het WK veldrijden in Tabor is wel duidelijk. Maar Niels Albert ziet de Nederlander ook snel veel voorsprong nemen.

Wie houdt Mathieu van der Poel van zijn zesde wereldtitel veldrijden in Tabor? En hoe moet dat dan gebeuren? Het zijn maar enkele van de vragen die deze week de kop opsteken. Zonder Wout van Aert en Tom Pidcock lijkt niemand echt in staat te zijn om aanvallen van de Nederlander te beantwoorden. "En dat weet hij ook", zegt Niels Albert bij de podcast Lambert & Albert. Niemand kan aanval Van der Poel beantwoorden "Als hij weg is in de eerste ronde en hij pakt 10 seconden, dan weet de rest het eigenlijk al bij het opdraaien van de weg en gaan ze naar elkaar kijken. En dan pakt Van der Poel gewoon een minuut voorsprong." "De rest zal gewoon hun benen stilhouden en voor plaats twee rijden en dan gaat hij de wereldtitel cadeau krijgen, ook al is dat eigenlijk verkeerd verwoord. Want niemand kan zoals Van Aert of Pidcock een uur aan een stuk op tien seconden hangen." Het WK zou dus wel eens snel beslist kunnen zijn. "Het is gewoon de realiteit. Je kan wel proberen om Van der Poel elke ronde pas als vierde aan de balken te laten komen, maar of dat gaat lukken. Het valt wel te proberen, de eerste paar ronden."