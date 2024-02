Falen de Belgen als ze geen medaille pakken op WK veldrijden? Bondscoach spreekt klare taal

De Belgen konden nog geen regenboogtrui veroveren op dit WK veldrijden en ook zondag wordt dat moeilijk. Bij de mannen is een podium zonder Belgen zelfs niet uitgesloten.

België pakte tot nu toe drie medailles op het WK veldrijden. In de mixed relay was er brons, bij de mannen beloften was er zilver voor Emiel Verstrynge en brons voor Jente Michels. Hoeveel komen er daar nog bij?

Bij de junioren mannen en beloften vrouwen zou een medaille een stevige verrassing zijn, het moet dus van de elite mannen komen. Het goud lijkt met Mathieu van der Poel echter al voor de start onbereikbaar.

Geen medaille voor Belgen?

Dan is er nog het zilver en het brons, waar zes kandidaten voor zijn. Nederlanders Nieuwenhuis, Ronhaar en Van der Haar zijn de concurrenten voor Iserbyt, Vanthourenhout en Nys. Wat als de Belgen allemaal naast het podium grijpen? Hebben ze dan gefaald?

"Gefaald is niet het juiste woord", zegt bondscoach Vanthourenhout bij HLN. "Want het zou niet nieuw zijn dit seizoen. In eerdere crossen stonden ook al geen Belgen op het podium. Dat scenario kan dus zomaar. Maar ik zou wel teleurgesteld zijn. En als bondscoach draag ik dan verantwoordelijkheid."