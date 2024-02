Thijs Zonneveld velt hard oordeel over Wout van Aert: "Mislukt"

Geen Wout van Aert dit weekend op het WK veldrijden, hij bereidt in Spanje al het nieuwe wielerseizoen voor. Daarin legt hij de focus vooral op de klassiekers.

Visma-Lease a Bike was vorig jaar bijzonder dominant en won ook de meeste koersen. Tijdens het openingsweekend degradeerde de ploeg iedereen, ook in andere klassiekers was dat het geval, alleen niet de Monumenten.

Als je alleen naar die klassiekers kijkt, dan was het voor hen zelfs een mislukt seizoen. Voor Wout van Aert zeker", zegt Thijs Zonneveld bij Knack. "Hij stond er wel in alle wedstrijden waarin hij er moest staan, maar hij won er geen enkele die er echt toe deed."

Parijs-Roubaix

Van Aert kende natuurlijk pech in Parijs-Roubaix, maar voor Zonneveld is het geen uitgemaakte zaak dat Van Aert anders wel had gewonnen. "Van der Poel bleef overnemen en keek niet om naar Van Aert, die zelf wel beurten oversloeg.

"Het maakte Mathieu ook niet uit, zo van: doe wat je wilt, ik rijd mijn eigen wedstrijd en klop je toch wel. Parijs-Roubaix was voor mij net het duidelijkste voorbeeld van het mentale overwicht dat Van der Poel het hele seizoen had ten opzichte van Van Aert. Daar zal Wout toch een antwoord op moeten vinden."