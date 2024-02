Adrie van der Poel begrijpt zijn zoon Mathieu: "En dat geldt ook voor Wout van Aert"

Zien we de regenboogtrui volgend seizoen nog in het veld? Mathieu van der Poel uit zijn twijfels, vader Adrie begrijpt zijn zoon.

Bevestigen wilde Mathieu van der Poel het niet doen, maar uit zijn woorden bleek toch dat hij wel degelijk twijfelt over zijn toekomst als veldrijder. De Nederlandse wereldkampioen heeft namelijk nog weinig doelen in de cross.

Van der Poel rijd nog altijd bijzonder graag in het veld, maar er komt zoveel meer bij kijken. "Bij elke cross die je rijdt, en dat geldt ook voor Wout van Aert, is het gewoon zo druk bij die bussen", zegt Adrie van der Poel bij Wielerflits.

Stopt Van der Poel met veldrijden?

De verplichtingen die bij de cross komen kijken, zullen Mathieu van der Poel misschien wel overhalen om eens een winter in Spanje te blijven. "Het is best wel belastend allemaal. Niet dat dat invloed heeft richting de weg toe, maar het vraagt wel iets."

Maar Adrie van der Poel benadrukte ook dat er nog geen beslissing is genomen over het al dan niet overslaan van een winter van zijn zoon. "Als hij volgend jaar weer tien crossjes wil rijden, zullen we hem ondersteunen waar we kunnen. Dat zien we later wel weer."