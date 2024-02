Laurens Sweeck onthult de redenen voor zijn slechtste seizoen en resultaat op een WK veldrijden

Laurens Sweeck heeft ook op het WK veldrijden geen potten kunnen breken. Het is dan ook een seizoen om snel te vergeten voor hem.

Als negende Belg en op de 14de plaats kwam Laurens Sweeck zondag over de streep op het WK in Tabor. Het vat een beetje zijn seizoen samen, waar hij de ene tegenslag na de andere kende en op een uitzondering na nooit in het stuk voorkwam.

"Het is wat van alles", zegt Sweeck bij Wielerflits. "Eerst was er die spierscheuring (in Beringen, nvdr.), dan ben ik wat aan de sukkel geweest met ziekte, corona gehad in december… Ik weet het niet, maar het zal alles wat bij elkaar zijn."

Op het WK kon hij dus weinig recht zetten, zeker op het parcours van Tabor, waar iedereen wat op zijn plaats terecht kwam. Sweeck had de benen niet om beter te doen dan de veertiende plaats, zijn slechtste resultaat op een WK.

Sluitingsprijs Oostmalle

Toch is het seizoen voor Sweeck nog niet voorbij, hij trekt nog door tot de Internationale Sluitingsprijs Oostmalle, op 25 februari. "Het is niet geweest wat het moet zijn, maar ik hoop er toch nog wat aan te breien. Misschien kan ik het seizoen toch nog goed eindigen."