Nog eens aan de alarmbel getrokken: klassieker met Van der Poel en Van Aert op erelijst écht in gevaar

Zowel Van der Poel als Van Aert hebben er al gewonnen. Het is een echte klassieker. En toch is het een koers die in acuut gevaar komt.

Dan gaat het over de Amstel Gold Race. Koersdirecteur Leo Van Vliet deed het verhaal een kleine week geleden al uit de doeken: de gemeente Vaals wil de toerversie van de eendagskoers, voor wielertoeristen, afgelasten. Volgens hem komen daardoor ook de profwedstrijden in gevaar.

Dat herhaalt Van Vliet nu nog eens in De Telegraaf. "Je kunt die twee dagen niet los van elkaar zien. Alles is met elkaar verweven." Kortom: als de toerversie verdwijnt, valt alles in duigen. Van Vliet blijft op diezelfde nagel kloppen, in de hoop dat iedereen dat goed begrepen heeft.

ENIGE KLASSIEKER IN LAND VAN VAN DER POEL

Want het spreekt voor zich dat het verdwijnen van de Amstel Gold Race een enorm slechte zaak zou zijn voor het Nederlandse wielrennen. Het is immers de enige klassieker in het land van Van der Poel, die deze wedstrijd won in 2019 na een sensationele comeback. Twee jaar later volgde Van Aert hem op de erelijst op. In 2023 won Pogacar.