📷 Onverwacht: Flanders Classics wijzigt parcours van Ronde van Vlaanderen

Op 31 maart wordt de Ronde van Vlaanderen gereden. De organisatie van Vlaanderens Mooiste heeft het definitieve parcours bekendgemaakt.

Dit jaar vertrekt de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen. Het parcours is lichtjes gewijzigd, maar de finale in Oudenaarde blijft alvast ongewijzigd.

Volgens organisator Flanders Classics werden enkele aanpassingen gedaan voor de veiligheid van de renners, zo klinkt het bij koersdirecteur Scott Sunderland aan Sporza.

Het startschot wordt gegeven op de Grote Markt van Antwerpen, maar nieuw is dat het peloton niet meteen naar Linkeroever rijdt. Er komt een stuk van vijf kilometer door de Antwerpse binnenstad, met de officiële start dan wel aan het Galgenweel op Linkeroever.

Wellicht is dat stuk niet alleen om de veiligheid aangepast, maar ook om heel veel volk aan de start van de Ronde van Vlaanderen te laten genieten van de passage van de renners.

Wijzigingen in het parcours van Ronde van Vlaanderen

Ook de aanloop naar de Vlaamse Ardennen wordt gewijzigd. In de eerste 100 kilometer doet het peloton de Dorpen van de Ronde aan: .Sint-Niklaas, Hamme, Haaltert, Herzele en Zottegem bij de heren, Herzele en Zottegem voor de vrouwen.

De finale begint op 45 kilometer van de finish met de Koppenberg. De aanloop naar de Bult van Melden wordt bij de mannen identiek aan die van de vrouwen.

“Een keuze voor gelijkheid, maar vooral in functie van veiligheid", gaat Sunderland verder. “Concreet houdt deze wijziging in dat de renners na de eerste beklimming van de Paterberg over wegen zullen rijden waar het overzicht veel beter te houden zal zijn. We maken de aanloop naar de Koppenberg meer rechttoe rechtaan.”

De finale blijft identiek, met de Oude Kwaremont en de Paterberg. De finish volgt op 13 kilometer dan.