Primoz Roglic heeft nog een duidelijke boodschap over zijn ex-ploegmaat Jonas Vingegaard

Primoz Roglic heeft een duidelijk doel voor ogen. Hij wil dit jaar de eindzege in de Tour de France pakken.

Ondanks het feit dat hij nog een lopend contract had trok Primoz Roglic eind vorig jaar de deur achter zich dicht bij Jumbo Visma. De Sloveen rijdt ondertussen voor BORA-hansgrohe en heeft maar één groot doel voor ogen. Het fusieverhaal met Soudal-QuickStep speelde hoe dan ook een rol.

Primoz Roglic steekt niet onder stoelen of banken waarom hij bij Jumbo Visma wou vertrekken. De Tour de France is zijn droomkoers en in 2020 kwam hij heel dicht bij de eindzege. Bij Jumbo Visma werd het commando echter overgenomen door Jonas Vingegaard.

Roglic wil niet zonder Tourzege punt achter carrière zetten

“Hij groeide naast mij op”, zegt Roglic aan Rouleur. “Hij werd maar beter en beter, dat zag ik gebeuren. Ik wist dat hij op een dag die speciale zou zijn. Ik wilde zelf niet terugkijken op m’n carrière en concluderen dat ik het nooit bij een ander team heb geprobeerd.”

Want de liefde voor de Tour de France is ontzettend groot bij Roglic. Hij wil dit jaar een gooi doen om zijn ex-ploegmaat te onttronen in de grootste koers ter wereld.

“De Tour was de eerste wielerwedstrijd die ik ooit zag. Het zijn mijn eerste herinneringen aan de wielersport. Ik dacht: wow, dit is gaaf, dit is iets waar ik deel van uit wil maken. Ik weet niet meer precies hoe oud ik was, ik denk een jaar of zestien, maar het was voor ik zelf ooit op een racefiets had gezeten”, klinkt het nog.