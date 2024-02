Nathan Hooydonck streng voor Tim Merlier: "Gaat hij daar dan Wout van Aert en co. kloppen?"

Het wordt dit voorjaar opnieuw uitkijken naar wat Soudal Quick-Step kan presteren. Er wordt onder meer gekeken naar Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe en Tim Merlier.

De voorbije twee jaar moest Soudal Quick-Step het in de grote klassiekers enkel stellen met twee zeges van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Hij moest het voorjaar van The Wolfpack toen telkens redden.

Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe presteerden de voorbije twee jaar niet veel in de klassiekers. Asgreen werd vorig jaar wel zevende in de Ronde, Alaphilippe werd in 2022 vierde in de Waalse Pijl.

Dit jaar krijgt ook Tim Merlier enkele kansen in het voorjaar, vorig jaar won hij nog Nokere Koerse. Dit jaar rijdt Merlier Nokere Koerse, de Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix en de Scheldeprijs.

Vorig jaar werd Merlier 14de in Gent-Wevelgem, maar volgens Nathan Van Hooydonck is meedoen voor de zege, niet mogelijk voor Merlier. "Gent-Wevelgem – zoals er nu gekoerst wordt – schat ik toch in als te zwaar voor hem", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Bij vijftien graden, zonder veel wind kan het. Maar Gent-Wevelgem is wel de enige koers die net als de Ronde meer dan 250 kilometer is. Gaat hij daar dan Wout van Aert en co. kloppen?"