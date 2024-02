Komt het nog goed met teleurstellende De Lie voor de Omloop? Van Avermaet velt zijn oordeel

Arnaud De Lie kon in zijn eerste koersdagen van 2024 nog niet echt overtuigen. Komt het goed voor de Omloop Het Nieuwsblad over minder dan een week?

De voorbije twee jaar won Arnaud De Lie telkens in januari al een koers. Dat gebeurde dit jaar niet, ook omdat hij pas op 12 februari aan het seizoen begon. Tot resultaten heeft het wel niet geleid, want De Lie reed maar één van zijn drie koersen uit.

In de Ronde van Murcia moest De Lie nog wat bekomen van zijn hoogtestage, in de Clasica de Almeria sprintte de jonge Belg wel naar de vierde plaats. De Clasica Jaen, de Spaanse Strade Bianche, was niet gepland en ook te zwaar.

Omloop Het Nieuwsblad

Greg Van Avermaet was wat teleurgesteld over de prestaties van De Lie. "Ik vond Arnaud de voorbije koersen niet zo goed. Het is duidelijk dat de aanpassing na zijn hoogtestage niet perfect verlopen is. Dat is voor iedereen anders", zegt hij bij De Zondag.

Dinsdag vertrok De Lie opnieuw op stage naar Calpe, waar hij zich voorbereidt op de Omloop Het Nieuwsblad. "Het komt wel in orde voor de Omloop", besluit de ex-olympische kampioen nog. Van Avermaet noemt hem zelfs zijn favoriet.