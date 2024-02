Yves Lampaert noemt een opvallende naam om Kuurne-Brussel-Kuurne te winnen

Soudal-QuickStep komt met een totaal andere line-up aan de start van de klassiekers. Yves Lampaert blijft echter de rots in de branding.

De ploeg voor de Vlaamse klassiekers bij Soudal-QuickStep verloor met het vertrek van mannen als Sénéchal, Ballerini en Declercq enorm veel potentieel.

“Het waren alleszins jongens op wie je steevast kon rekenen. In die zin wordt het er niet makkelijker op”, zegt Yves Lampaert over de huidige situatie aan Het Laatste Nieuws.

Maar volgens Lampie is de ploeg van Patrick Lefevere helemaal nog niet afgeschreven. Hij noemt enkele namen die voor het mooie weer zullen zorgen.

Lamperti verwacht in Kuurne

“Als hij op toerental komt, is Moscon a big engine. Ik heb daar het volste vertrouwen in. Hij wordt zeer belangrijk in de klassiekers. Met hem kunnen we anticiperen. Hij mag al vroeg de loopgraven in”, gaat Lampaert verder.

Maar er is nog veel meer dan dat. Alaphilippe schijnt in grote doen te zijn, maar ook van de youngsters wordt veel verwacht. “Met Warre Vangheluwe kwam er een sterke beir bij. En wie weet kan één van onze jonge veulens verrassen. Lamperti, bijvoorbeeld, zie ik ver geraken in Kuurne.”

Ook Lampaert kan één van de speerpunten van Soudal-QuickStep worden. “In een topdag kan ik nog altijd ver meegaan, daar ben ik van overtuigd. We beschikken niet over een kopman als Wout van Aert of Mathieu van der Poel. De surplus schuilt vooral in onze collectieve kracht.”