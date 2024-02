Lotto Dstny duidt vervangers aan voor zwaar gevallen Florian Vermeersch

Florian Vermeersch moet het openingsweekend noodgedwongen aan zich laten voorbijgaan. Lotto Dstny heeft nu zijn vervangers aangeduid.

Florian Vermeersch, die de eerste rechterhand van Arnaud De Lie zou zijn in de Omloop Het Nieuwsblad, is dit weekend helaas niet van de partij. Hij brak tijdens de Ronde van Murcia zijn dijbeen en is voor maanden out.

Arnaud De Lie wil in de Omloop beter doen dan de tweede plaats van vorig jaar. In plaats van de geblesseerde Florian Vermeersch krijgt hij een andere luitenant met zich mee om een gooi te doen naar de overwinning.

Eenkhoorn is de vervanger van Vermeersch in de Omloop

Ploegleider Nikolas Maes vindt het vooral een drama voor Vermeersch dat hij er niet bij is. “Dat is in de eerste plaats een ramp voor hemzelf, maar ook voor de ploeg”, zegt Maes aan Het Laatste Nieuws. “Hij zou ons een extra man meer in de finale opgeleverd hebben. Nu wordt het herschikken.”

De ploeg trommelde een andere renners op. “Pascal Eenkhoorn is zijn vervanger, maar ik kan van hem niet verlangen dat hij vlekkeloos de taak van Vermeersch gaat overnemen.”

Vandaag werd ook het parcours verkend, goed voor de laatste honderd kilometer van de koers. “Ik vind een verkenning toch wel noodzakelijk, voor het kasseigevoel, het nieuwe materiaal en het groepsgevoel.”

De Lie komt niet aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar wordt Florian Vermeersch vervangen door Victor Campenaerts.