Lotto Dstny met sterke ploeg naar de Strade Bianche, maar moet één kopman wel thuislaten

Lotto Dstny trekt met een stevige ploeg naar de Strade Bianche. Maar het moet wel een van zijn kopmannen thuislaten.

De Belgische klimmers van Lotto Dstny presteren de laatste weken bijzonder goed. Het is dan ook niet onlogisch dat Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt de speerpunten zijn van de Belgische ploeg in de Strade Bianche.

Van Gils won de korte tijdrit in de Ruta del Sol en werd afgelopen weekend vijfde in de Faun-Ardèche Classic en derde in de Faun Drône Classic. Van Eetvelt won dan weer de slotrit en pakte de eindzege in de UAE Tour.

Lotto Dstny rekent op de Italiaanse grindwegen ook op de Belgen Jenno Berckmoes, Arjen Livyns en Sylvain Moniquet. De selectie wordt vervolledigd door de Duitser Johannes Adamietz en de Nieuw-Zeelander Logan Currie.

Geen Andreas Kron

De grote afwezige is de Deen Andreas Kron, die vorig jaar nog tiende werd in de Strade Bianche. Kron liep een paar weken geleden een blessure op en heeft wat trainingsachterstand opgelopen. "Maar hij zal snel in competitie treden", klinkt het bij Lotto Dstny.