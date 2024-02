Tiesj Benoot begrijpt er niet veel van: "Dit was niet nodig"

Komende zaterdag staat de Strade Bianche op het programma. Ex-winnaar Tiesj Benoot geeft zijn mening over de extra 30 kilometer en vier extra grindstroken die de renners zaterdag moeten afleggen.

De Strade Bianche is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de mooiste koersen op de kalender, voor sommigen is de Italiaanse koers zelfs het zesde monument. Dit jaar ondergaat de koers echter een grote transformatie.

Zo moeten de renners dit jaar zo'n 215 kilometer afleggen, terwijl dat de voorbije jaren beperkt was tot 185 kilometer. Er werd nog een bijkomende lus in het parcours gelegd, waardoor de renners nu twee keer over de stroken van Le Tolfe en Colle Pinzuto moeten.

Benoot over Strade Bianche

Daardoor ligt de zwaarste strook, de Monte Sante Marie, nu op 70 kilometer van de streep in plaats van op 55 kilometer. Tiesj Benoot, de winnaar van 2018, loopt niet echt warm van de verandering van het parcours.

"Ik weet niet of deze ingreep de wedstrijd mooier gaat maken", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "De Strade is altijd een mooie koers geweest. De wedstrijd had dit niet nodig. Let wel, ook dit zal een mooie wedstrijd worden, maar niet per se mooier dan de afgelopen edities."

Benoot staat net als Wout van Aert zaterdag niet aan de start van de Strade Bianche. Zij zijn vertrokken op hoogtestage naar Tenerife, waar ze tot net voor de E3 Saxo Classic (22 maart) zullen blijven.