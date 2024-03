🎥 Soudal Quick-Step en Evenepoel storten helemaal in tijdens ploegentijdrit, UAE Team Emirates pakt de zege

Soudal Quick-Step heeft zijn favorietenrol niet kunnen waarmaken in de ploegentijdrit in Parijs-Nice. Het zag er goed uit bij het eerste tussenpunt, maar in het tweede deel liep het helemaal mis.

Er werd lang uitgekeken naar de ploegentijdrit in Parijs-Nice, waarbij de tijd van de eerste renner telde als eindtijd. Remco Evenepoel wilde vooral tijd pakken op zijn concurrenten, om daarmee de bergen in te trekken.

Bij het eerste tussenpunt zag het er bijzonder goed uit voor Evenepoel en co. Ze waren drie seconden sneller dan BORA-hansgrohe, 17 seconden sneller dan UAE Team Emirates en Visma-Lease a Bike moest 20 seconden toegeven.

Het zag er dus bijzonder goed uit voor Soudal Quick-Step, maar in de laatste kilometers begon het te regenen. De 17 seconden voorgift op UAE Team Emirates werden plots een 22 seconden in het nadeel voor Evenepoel en co. In het tweede deel zette de ploeg maar de 17de tijd neer.

Evenepoel pakt tijd op Roglic

Er was toch nog iets positiefs voor Remco Evenepoel na de ploegentijdrit, want ook BORA-hansgrohe deed het niet goed in het tweede gedeelte. Roglic en co gaven 32 seconden toe op Evenepoel, hij heeft nu 36 seconden voorsprong op de Sloveen.

Niemand deed nog beter dan de formatie uit de Emiraten, Jayco AlUla werd tweede op 15 seconden en EF Education EasyPost derde op 20 seconden. De Amerikaan Brandon McNulty neemt de leiderstrui over van Laurence Pithie.

