Aparte ploegentijdrit in Parijs-Nice: Lampaert doet tactiek van Soudal Quick-Step uit de doeken

In Parijs-Nice staan de renners voor een ploegentijdrit. Net als vorig jaar is die wat anders dan we gewend zijn.

Normaal gezien moeten er drie of vier renners over de streep komen voor de eindtijd van een ploeg in een ploegentijdrit. In Parijs-Nice telt echter de tijd van de eerste renner, die zich dus kan lanceren richting de streep en zijn ploegmaats achterlaten.

Vorig jaar zagen we al verschillende tactieken die werden toegepast. Vingegaard bleef bij enkele ploegmaats, terwijl Pogacar er in de laatste 500 meter vandoor schoot als een speer. Die twee tactieken zullen we vandaag allicht opnieuw zien.

Soudal Quick-Step

Bij Soudal Quick-Step hebben ze met Remco Evenepoel natuurlijk de wereldkampioen tijdrijden in hun rangen. Hoe zal de ploeg het aanpakken? "We zullen proberen in de mate van het mogelijke gegroepeerd te blijven", zegt Yves Lampaert bij Sporza.

In het begin van de tijdrit zitten enkele kleine beklimmingen, daar wil de ploeg toch zo veel mogelijk samen blijven en geen tijd verliezen. "We willen zeker met 4 man over de top van de laatste helling geraken. Met 2 of 3 man zou het nog een lange weg zijn naar de finish."