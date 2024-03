Ai! Na De Lie moet nog een Belgische renner noodgedwongen opgeven in Parijs-Nice

Arnaud De Lie kwam vandaag niet aan de start van de vierde etappe van Parijs-Nice. En hij is niet de enige Belg die er niet bij is.

Arnaud De Lie is vandaag niet meer gestart in Parijs-Nice. Onze landgenoot ondervindt nog te veel last van zijn valpartij in de GP Le Samyn. Om zijn verdere voorjaar niet in gevaar te brengen kiest hij ervoor om nu even niet te koersen.

Maar De Lie is niet de enige Belg die vroegtijdig de Franse rittenkoers verlaat. Ook Oliver Naesen gaat vandaag niet meer van start, zo laat zijn ploeg Decathlon-AG2R La Mondiale weten op hun sociale media.

Onze 33-jarige landgenoot is ziek en moet forfait geven. De teleurstelling is groot zo klinkt het, maar het kan nu even niet anders. Het team wenst hem een spoedig herstel toe in hun officiële boodschap.

Fikse tegenvaller

Een tegenvaller voor Naesen, want hij was zich helemaal aan het klaarstomen voor het drukke voorjaarsprogramma dat hij voor de boeg heeft.

Met Milaan-Sanremo, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde en Parijs-Roubaix heeft hij nog enkele heel belangrijke afspraken in de agenda staan. Het is uitkijken of hij snel genoeg recupereert om helemaal top te zijn.