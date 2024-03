Jasper Philipsen heeft eindelijk een manager en die heeft een stevige opdracht gekregen

Jasper Philipsen deed het lange tijd zonder manager. Met Alex Carrera heeft hij er nu eentje met een stevige reputatie.

Jasper Philipsen is op dit moment aan de slag in de Tirreno-Adriatico. Bij de start in Lido di Camaiore was er met Alex Carrera ook een opvallende aanwezige in de entourage van onze landgenoot aanwezig.

De Italiaan is nog niet zo lang manager van Jasper Philipsen. De renner regelde vroeger alle zakelijke overeenkomsten helemaal zelf, maar nu heeft hij wel een manager die alles voor hem in goede banen moet leiden.

Nieuw contract regelen voor Jasper Philipsen

“Ik denk dat ik op een punt in mijn carrière ben aanbeland dat een manager nuttig zou kunnen zijn”, zegt Philipsen aan Het Belang van Limburg. “Ik ken Alex al lang en heb altijd een goede relatie met hem gehad. Het lag voor de hand dat ik met hem in zee zou gaan.”

Nochtans heeft Carrera wel een bepaalde reputatie in het wielerpeloton. Hij staat bekend als één van de meest agressieve managers die er in het peloton rondloopt.

De opdracht voor Carrera is alvast duidelijk, nu Philipsen einde contract is bij Alpecin-Deceuninck. De Italiaan moet voor onze landgenoot een contract regelen tot 2028. Of dat opnieuw bij zijn huidige ploeg zal zijn valt nog af te wachten.