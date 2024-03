Remco Evenepoel haalt voor start van etappe in Parijs-Nice bijzonder zwaar uit

Remco Evenepoel is op oorlogspad de voorbije dagen. Gisteren ging hij in de clinch met ex-ploegmaat Tim Declercq, vandaag haalde hij uit naar de UCI.

Remco Evenepoel was dinsdag niet te spreken over ex-ploegmaat Tim Declercq. Die reed volgens Evenepoel in de weg toen hij ingehaald werd, waardoor Soudal-QuickStep de nodige tijd verloor in de ploegentijdrit.

Tim Declercq besefte dat hij fout zat, maar was ook niet mals voor de uithaal van Evenepoel. Ondertussen hebben de twee de bladzijde omgedraaid over dit akkefietje. Maar Evenepoel verscheen woensdag nog altijd gepikeerd aan de start van de etappe in Parijs-Nice.

Nu haalde onze landgenoot uit naar de UCI, over het verbod op de helmsok die onze landgenoot draagt in het tijdrijden. Die mag niet meer gebruikt worden vanaf 2 april, terwijl hij die nog droeg op het WK in Glasgow.

Tijdrithelm van Remco Evenepoel na twee jaar verboden

“Dat is om mee te lachen”, klinkt het bij Evenepoel aan Het Nieuwsblad. “Er zijn regels gezet op de remgrepen en ik zie nog steeds jongens rondrijden met hun remgrepen helemaal naar binnen. Twee jaar geleden accepteren ze die helm, nu halen ze hem eruit. Ik heb het gevoel dat ze een beetje met onze kl*ten willen spelen op die manier.”

Evenepoel ziet nog andere zaken waar niets aan gedaan wordt. “Ik denk dat er andere teams zijn die bijna met een tijdrithelm in het wegpeloton rijden. Dat zijn van die rare zaken. Ze trekken de koers in het belachelijke en ze zorgen ervoor dat bijna alle coureurs zich tegen de UCI gaan keren. Een beetje jammer dus.”