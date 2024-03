"We kunnen het ook zonder Mathieu van der Poel"

De kop is eraf voor Jasper Philipsen wat 2024 betreft. In de Tirreno-Adriatico klopte hij onder meer Tim Merlier en Amaury Capiot in de sprint van rit twee. De sprintbom was achteraf tevreden en stipte heel wat aan.

Jasper Philipsen is alvast blij dat de kop eraf is. Dat geeft rust naar de komende ritten toe in de Tirreno-Adriatico, al beseft de Belg ook dat de echte doelen verder op het seizoen liggen. Te beginnen mogelijk met Milaan - Sanremo, al is Mathieu van der Poel dan opnieuw een topfavoriet en mogelijke superkopman binnen de ploeg. In de Tirreno hadden Philipsen en de rest van Alpecin-Deceuninck Mathieu van der Poel alvast niet nodig: "We kunnen het ook zonder Mathieu van der Poel", reageerde Philipsen tegenover Het Nieuwsblad onder meer. Het belang van Jonas Rickaert voor Jasper Philipsen "Met een lead-out als Mathieu is het natuurlijk altijd makkelijker, maar vorig jaar kon ik nog niet rekenen op Jonas Rickaert. Hij is een van de meest ervaren lead-outs in het peloton en fietst opnieuw op een hoog niveau." Rickaert en Philipsen voelen elkaar volgens de sprintbom goed aan en dat helpt ook in het weten waar ze elkaar moeten afzetten. Het loonde alvast in de Tirreno en kan ook naar de komende maanden zijn waarde hebben.