🎥 Jasper Philipsen grijpt naast tweede ritzege in 2024: "Daar moet ik het meer van hebben"

Jasper Philipsen heeft net geen tweede ritzege kunnen pakken in Tirreno-Adriatico. De Italiaan Jonathan Milan was net iets sneller aan de streep.

Een klim van 17,2 kilometer aan 5% was de enige noemenswaardige hindernis van de dag in de vierde rit van Tirreno-Adriatico. Daarna was het vooral vlak, een nieuwe massasprint leek in de maak te zijn.

En die kregen we ook. Drie mannen bleven nog over van een vlucht van zes. De Deen Jonas Abrahamsen zette nog stevig door in de laatste kilometer, hij leek zelfs even op weg naar een verrassende ritzege.

Tom Pidcock pakte het heft in handen in de laatste 500m en zette de sprinters daarmee in een zetel. Philipsen en Girmay kwamen er als eersten uit, maar Jonathan Milan kwam toch nog opzetten. Vanuit het zadel klopte hij Philipsen op de streep.

Reactie Jasper Philipsen

"Het scheelde niet veel", reageerde Philipsen bij Eurosport. "Maar ik denk dat Milan wel verdiend heeft gewonnen. Op zo’n aankomst is hij heel sterk. Ik voelde me wel goed, maar ik moet het iets meer hebben van snelle sprints en dit was een lastige sprint."

"Het scheelde niet veel. Voor hetzelfde geld win ik vandaag, maar ik denk dat Milan ook in heel goede conditie is. Geen probleem dus. De rit was lastig, maar niets onoverkomelijk. Het was heel koud, maar op het einde had ik geen koud meer."