Grote domper voor Remco Evenepoel? Organisatie Parijs-Nice moet stevig ingrijpen door sneeuwval

De organisatie van Parijs-Nice heeft dan toch moeten ingrijpen door de sneeuw. De rit van zaterdag gaat stevig op de schop.

Door de sneeuw op weg naar Auron werd al enkele dagen gevreesd voor de rit van zaterdag in Parijs-Nice. Die vrees is dus waarheid geworden, want de organisatie heeft het parcours dus moeten aanpassen.

Aangepaste etappe

De eerste 89 kilometer van de originele route blijven behouden, maar de klim naar Auron wordt links gelaten. Daardoor worden de Col Saint-Martin (7,5 km aan 7,1%) en de slotklim naar Auron (7,3 km aan 7,2%) geschrapt.

In plaats daarvan krijgen we een finale op de Madone d'Utelle, een klim van 15,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7%. Een tempoklim, met een slotkilometer die bijna volledig vlak is.

Van de 179 kilometer schieten er nog 104 over. Voor Remco Evenepoel is de aanpassing wellicht minder goed nieuws, omdat de slotklim minder zwaar is. De Belgische kampioen zal zo moeilijker het verschil kunnen maken.