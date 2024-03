Roodhooft geeft het toe en neemt een "beredeneerd risico" met Mathieu van der Poel

Geen Tirreno Adriatico voor Mathieu van der Poel. De Nederlander zit in volle voorbereiding op Milaan-Sanremo dit jaar.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel kiezen er dit jaar voor om de Tirreno Adriatico over te slaan. Onze landgenoot heeft al wedstrijden gekoerst op de weg, maar Mathieu van der Poel trekt zonder ook maar één koers in de benen naar Milaan-Sanremo.

Zonder competitie naar Milaan-Sanremo trekken, dat noemt ploegleider Christoph Roodhooft in een gesprek met Het Laatste Nieuws “een berekend risico”.

“Twee jaar geleden voegden we Mathieu pas op het laatst toe aan de ploeg voor Sanremo. Dat ging ook redelijk goed”, zegt Roodhooft over de derde plek die Van der Poel toen behaalde, nadat Mohoric de overwinning pakte na een wel heel goede afdaling van de Poggio.

De omstandigheden van toen zijn niet met nu te vergelijken. Toen kwam Van der Poel immers uit een periode van blessure. Het verschil met toen kan niet groter zijn.

Acht op de tien keer prijs voor Van der Poel

“Nu zal zijn voorbereiding af zijn. Dat is een ander verhaal. We zijn van mening dat Mathieu zich zeker zo goed met training kan voorbereiden op de koersen die er voor hem aankomen, dan bijvoorbeeld hier in de Tirreno.”

Wat vakantie, trainen op zeeniveau en dan nog een hoogtestage. De formule van het verleden wordt ook nu weer toegepast.

“We doen het nu al jaren zo. In het verleden, telkens wanneer hij terugkeerde van hoogte, of na een break, won hij in acht van de tien gevallen. Ook daarom leek deze aanpak ons een goed idee.”