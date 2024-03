Van Wilder bepaalde de koers: "Op een bepaald moment gesprek van Roglic opgevangen"

Soudal-QuickStep liet zich gelden in Parijs-Nice. Dat kwam omdat Ilan Van Wilder iets hoorde wat hij wellicht niet mocht horen.

De ploeg van Soudal-QuickStep doet het voorlopig zeer goed in Parijs-Nice. Lampaert gaf zich volledig en Pedersen en Moscon brachten tot iets minder dan 30 kilometer van de finish alles wat ze hadden.

Nadat ook Vervaeke en Cattaneo hun ding nog even deden was het aan Ilan Van Wilder om het slot van de koers te controleren. En hij kwam onderweg iets te weten wat hij normaal niet had mogen horen, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Op een bepaald moment ving ik een gesprek op tussen Vlasov en Roglic. Dat ze zich allebei niet zo super voelden, klonk het”, klinkt het met een brede glimlach. “Uiteraard communiceerde ik dat meteen aan mijn kopman. Waarop Remco me opdroeg om tempo te maken op de slotklim.”

Koud in Parijs-Nice, zeker na de UAE Tour

Evenepoel was achteraf dan ook heel blij met de prestatie van zijn ploegmaat. “Ilan deed er veel naar adem happen, zette ze op de limiet. Sommigen losten zelfs”, reageert Evenepoel. “Echt super, hoe hij reed. Ook de andere jongens hielden me de hele etappe voortdurend goed voorin.”

Nochtans voelde Van Wilder zich zelf ook niet super en daar zit de kou voor iets tussen. “Niet verwonderlijk, als je uit de Emiraten komt en dertig graden. Even wennen dus. Het was ook geen makkelijke klim om echt hard tempo op te rijden. Eerst steil, dan lopend, dan weer steil. Finaal zette ik Remco wel op het juiste moment en de juiste plek af, denk ik.”