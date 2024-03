Een kat-en muisspel voor Remco Evenepoel: Belgische kampioen trekt duidelijke les uit de fout die hij gemaakt heeft

Als een kat-en muisspel, zo ziet Remco Evenepoel zijn situatie. De Belgische kampioen gaat wellicht doen wat hij in de vorige etappe naliet: aanvallen.

Dat moet dan gebeuren in een hertekende bergrit, een dag nadat hij in eigen boezem moest kijken. "Het was een kleine ontgoocheling dat ik niet besloot om mee in de aanval te gaan. Het is een fout die ik gemaakt heb", geeft Evenepoel nog eens toe bij Cycling Pro Net.

"Nu is het een nieuwe dag, met nieuwe kansen. We slaan de bladzijde om. Het spreekt voor zich dat ik tijd moet goedmaken. Ik moet niet de hele kloof dichten, maar het zou goed zijn als die kan reduceren, met de rit van morgen in het achterhoofd."

EVENEPOEL VERWACHT AANVAL JORGENSON

Zo verwacht Evenepoel ook een aanval van Jorgenson op McNulty. "Het zal een kat-en muisspelletje zijn op de slotklim. Het zal een mooi gevecht zijn om daar aan te komen en ook een mooi gevecht bergop. Mijn achterstand op McNulty is groot, maar ook niet supergroot, gezien de aankomsten bergop."

"Ik zal voor het maximum moeten gaan. Of dat nu de derde of de eerste plaats is", is Evenepoel niet blind voor de mogelijkheid dat hij uiteindelijk vrede moet nemen met het podium in Parijs-Nice. "En als ik vijfde blijf, is het ook zo, maar we moeten het moreel hoog houden."