Komt het nog goed met Mark Cavendish? Sprinter moet alweer stevige dreun incasseren

Mark Cavendish zou eind vorig jaar zijn fiets aan de haak hangen, maar besliste om toch nog door te gaan. Al lijkt een 35ste ritzege in de Tour toch veraf te zijn.

Intussen is Mark Cavendish al 38 jaar, op 21 mei wordt hij 39. Toch wil Cavendish dit jaar nog een laatste keer proberen om die 35ste rit in de Tour te winnen en Eddy Merckx zo voorbij te steken.

Zijn ploeg Astana investeerde deze winter dan ook stevig. Cavendish werd herenigd met zijn Deense lead-out Michael Mørkøv en ook Davide Ballerini, Rüdiger Selig en Max Kanter werden aangetrokken voor de sprinttrein.

Buiten tijd in Tirreno-Adriatico

Toch loopt het nog niet van een leien dakje voor Cavendish in 2024. Hij won dan wel een rit in de Ronde van Colombia, maar in de UAE Tour deed hij drie sprints niet beter dan de 17de plaats. Ook in Tirreno-Adriatico ging het niet goed.

Cavendish eindigde in de drie sprints telkens op minuten van de winnaar. Vrijdag in de vijfde rit kwam Cavendish samen met Mørkøv zelfs buiten tijd aan. De twee mogen zaterdag dus niet meer van start gaan. Opnieuw een stevige dreun.

Woensdag staat Cavendish alweer aan de start van Milaan-Turijn, maar daar moeten opnieuw bijna 1000 hoogtemeters overwonnen worden. Daarna staat Cavendish op de voorlopige startlijst van de Scheldeprijs (03/04) en de Ronde van Hongarije (08/05-12/05).