Remco Evenepoel verstuurt een kristalhelder signaal dat door vriend en vijand zeker zal opgepikt worden

Wanneer Remco Evenepoel spreekt, luistert vriend en vijand mee. Zeker wanneer hij een signaal stuurt naar de tegenstand: hij geeft de strijd zeker nog niet op in Parijs-Nice.

Evenepoel doet op de site van Soudal Quick-Step zijn relaas van de voorlaatste etappe in de Koers naar de Zon, waar van zon weinig sprake was. "De ploegmaats hebben in de vallei richting de slotklim het tempo bepaald. Louis Vervaeke reed een vrij hoog tempo van aan de voet."

Er was zeker reden om tevreden te zijn over het werk van de teamgenoten. "Nadien nam Illan Van Wilder over en deed ik een move met vier tot vijf kilometer te gaan, om te zien wat er zou gebeuren. Enkele renners reageerden, daarna vertrok Vlasov en de anderen lieten hem gaan."

AANVAL EVENEPOEL TOT TWEE KEER TOE

Zo was de ritzege gaan vliegen, al liet Evenepoel het er niet bij. "Binnen de laatste twee kilometer heb ik opnieuw aangevallen en vanaf dan was het volle bak tot op de streep. Na het inzetten van mijn sprint op 180 meter werd ik tweede."

Evenepoel moet het voorlopig stellen met een vierde plek in het klassement en zeker de eerste twee uit de stand zijn nog vrij ver weg. Het ontmoedigt hem helemaal niet, wanneer hij zijn blik werpt op de slotetappe. "Het was een goede dag, we hebben één rit te gaan en de koers is verre van voorbij", waarschuwt hij iedereen.