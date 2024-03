Wat kan er nog voor Remco Evenepoel in Parijs-Nice? José De Cauwer schat de kansen in

Zoals altijd zal Parijs-Nice beslist worden met de seconden op de slotdag. Voor Remco Evenepoel wordt het zaak om aan te vallen als hij nog wil winnen.

Remco Evenepoel pakte zaterdag al een halve minuut terug op Brandon McNulty, maar Matteo Jorgenson bleef wel aanklampen. De Amerikaan van Visma-Lease a Bike wordt de grootste concurrent van Evenepoel in Parijs-Nice.

Op de slotdag staat er nog een korte, maar krachtige etappe op het programma. Op 110 kilometer moeten de renners over drie beklimmingen van tweede categorie en twee beklimmingen van eerste categorie. Plus nog een bonificatiesprint op de Col d'Èze (1,6 km aan 9,1%).

De top van de Col d'Èze ligt op 25 kilometer van de streep, daarna volgt nog de Col des Quatre-Chemins (3,8 km aan 8,1%). De top van die klim ligt op 9 kilometer van de streep, daarna gaat het in dalende lijn richting Nice.

Evenepoel favoriet?

Jorgenson kan Parijs-Nice winnen als hij de zes seconden pakt op de Col d'Èze. "Maar ook Evenepoel kan daar een geweldige zaak doen. Uiteraard staat Jorgenson er beter voor dan hij en McNulty nog een beetje beter", zegt José De Cauwer bij Sporza.

Daarna volgt dus nog de zware Col des Quatre-Chemins. "In wiens voordeel is dat? Ik zou zeggen in dat van de lichtere types zoals Remco Evenepoel. Hij heeft nog altijd de sleutel tot Parijs-Nice in zijn handen."

Top vier Parijs-Nice