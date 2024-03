Remco Evenepoel zegt waar het op staat en komt met stevig verzoek aan de ploeg richting Tour de France

Remco Evenepoel werd tweede in Parijs-Nice. De grote doelen liggen natuurlijk verder op het seizoen. En dan is de vraag: hoe blikt de Vlaams-Brabander daar naar vooruit? Hij heeft alvast een flink verzoek.

Om te beginnen: Remco Evenepoel was tevreden van het team dat hem moest helpen in Parijs-Nice. De ploegentijdrit ging degelijk - zeker het eerste deel was fantastisch. En ook de andere renners hebben gedaan wat ze moesten doen volgens Evenepoel.

En dus is de jonge Belg een tevreden man. Hij weet ook dat de ploeg in het Criterium du Dauphiné en zeker in de Tour de France nog sterker zal zijn. Dan komen er nog een paar andere renners bij, zoals onder meer Mikel Landa.

© photonews

Maar als het van Evenepoel zelf afhangt? Dan komt er nog een andere renner zeker bij in het radarwerk van Soudal - QuickStep met oog op de Tour de France. Dat heeft hij zelf aangegeven.

Evenepoel wil graag Alaphilippe meenemen naar de Tour de France

"Zelf zou ik ook zeer graag Julian Alaphilippe erbij hebben. De ploeg zal nog sterker zijn in het Critérium du Dauphiné en de Tour de France", aldus Evenepoel tegen Het Nieuwsblad.

Een duidelijk signaal richting ploegleiding dus. Benieuwd of Lefevere & co Alaphilippe uiteindelijk gaan selecteren voor La Grande Boucle.